حزب الله يهاجم عدة مواقع ويدمر اجهزة تجسسية للاحتلال

وطن: واصل حزب الله في لبنان، مساء اليوم السبت، استهداف وقصف جنود الاحتلال الإسرائيلي ومبانٍ عسكرية داخل عدة مستوطنات للاحتلال على الحدود الفلسطينية اللبنانية.

وقال حزب الله "إن عمليات المقاومة جاءت رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة ‏والمنازل المدنية، ونصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة".

وأوضح أن مجاهدي المقاومة استهدفوا مبنيين في مستوطنة "شتولا"، وآخريْن في مستوطنة "المنارة"، ورابعًا وسادسًا في "المطلة"، بالأسلحة الصاروخية المناسبة وأصابوها بشكل مباشر.

واستهدف حزب الله، ودمّر، التجهيزات التجسسية في موقع "رويسات ‏العلم" في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، بالإضافة لقصف موقع "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية.

وشنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية، وفق بيان لـ "حزب الله"، هجوماً ‏على أهداف في ثكنة "زرعيت" بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية ‏وأصابوها ‏إصابة مباشرة "وتم تدميرها".