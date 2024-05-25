إصابة شاب بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس

وطن: أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على منازل المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن بأن مجموعة من مستوطني "ايش كودش" هاجموا عدة منازل في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة بحماية من جيش الاحتلال، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المنازل.

وأشار إلى أن أهالي البلدة هبوا لصد الهجوم، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، أطلقوا خلالها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب (29 عاما) بالرصاص الحي في البطن.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولوا على مركبة لأحد المواطنين في البلدة، أثناء انسحابهم برفقة المستوطنين.