فيديو| سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنة "سديروت"

وطن: عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها لإطلاق رشقة صاروخية من محور التقدم شمال غزة اتجاه مستوطنة سديروت.

وتضمنت المشاهد عملية التجهيز، ثم إطلاق الرشقة الصاروخية من قِبل مقاتلين في سرايا القدس.

وأظهر الفيديو، الذي عرضته قناة الجزيرة، عبارة "إن المقاومة فكرة لا تموت وجذوة مستمرة".

كما أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت بصاروخ موجه تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية متوغلة في منطقة تبة زارع شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.