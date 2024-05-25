حزب الله يُعلن استهدافه لـ "دبابة ميركافا" إسرائيلية عند الحدود الشمالية الفلسطينية المحتلة

وطن: أعلن حزب الله اللبناني استهدافه دبابة "ميركافا" إسرائيلية، كانت تتحصّن في موقع "المرج" العسكري التابع لـجيش الاحتلال، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأكد الحزب ، في بيانٍ له، أنّ العملية نُفّذت بعد متابعة ورصدٍ لتحرّكات الاحتلال، إذ رصدوا ‏الدبابة، وكمَنوا لها، واستهدفوها خلال تحرّكها.

وتابع البيان أنّ الاستهداف جرى بصاروخٍ موجّه أصاب الدبابة الإسرائيلية بشكل مباشر، ‏ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما أعلن حزب الله تنفيذه هجوماً ‏على أهداف في ثكنة "زرعيت" بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية.

وقالت في بيانه إنّ "هذا الهجوم الذي يأتي نصرة لغزة ورداً على الاغتيالات في المنصوري قبل أيام أسفر عن إصابة مباشرة في ثكنة زرعيت".

وأفادت مصادر صحفية عن تعرّض هدف عسكري إسرائيلي في محيط مستوطنة "زرعيت" لنيران مباشرة من لبنان، بالإضافة إلى دويّ صفارات الإنذار في مستوطنة "مرغليوت" ومناطق في الجليل الأعلى المحتل.

كما أن اعتداءات الاحتلال بالقصف المدفعي طالت بلدة حامول وأطراف بلدات: الناقورة، كفرحمام، والخيام. وكذلك غارة إسرائيلة على بلدة مركبا.

و اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في خط المواجهة عند الحدود مع لبنان، وفي "زرعيت".

صفارات إنذار لا تتوقّف وأضرار جسيمة

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، تحدّثت عن تصعيد حزب الله عملياتها دعمه لغزّة ومقاومتها ولفتت إلى أنّ "نهاية القتال في الشمال لا تبدو في الأفق بعد نحو 8 أشهر".

وذكرت الصحيفة أنّه، أمس، سُمعت صفارات إنذار كثيرة طوال الوقت، بعد صليات صاروخية وخشية من تسلل طائرات مسيّرة، مضيفةً أنّ الإسرائيليين يستمرون في المعاناة من وتيرة صفارات الإنذار المرتفعة.

وأقرّ إعلام الاحتلال بوقوع أضرار جسيمة في عدة نقاط في الشمال، مشيراً إلى أنّه تمّ تحديد سقوط قذيفة صاروخية، أمس، في "كريات شمونة" خلّفت أضراراً كبيرة في مبنى صناعي.

المصدر: الميادين.