20 شهيدا وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل شمال غزة

وطن: استشهد 20 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون، ظهر اليوم السبت؛ جرَّاء قصف طائرات الاحتلال المتواصل شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 10 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال منزلا بجانب مراكز الإيواء في بيت حانون .

وأضافت المصادر، أن عشرة مواطنين استشهدوا، وأصيب 17 آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة النزلة بمنطقة الصفطاوي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفا و857 شهيدا، و80 ألفا و293 مصابا.