"الصحة" في غزة: الاحتلال قتل أكثر من 493 من الكوادر الطبية واعتقل أكثر من 300

وطن: قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، إن الاحتلال قتل ما يزيد عن 493 من الكوادر الصحية وأصحاب الاختصاص الطبي، واعتقل 310 منهم على الأقل، ما يعد جريمة حرب وانتهاكًا سافرًا لحقوق المرضى والجرحى الصحية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني.

وأضاف القدرة أن أكثر من 20 ألف جريح ومريض سرطان وقلب وأمراض دم ينتظرون فتح المعبر في ظروف لا إنسانية؛ بسبب الاحتلال والحصار وحرب الإبادة المفروضة على المدنيين في غزة.

وأكَّد القدرة أن "إسرائيل" أعادت احتلال معبر رفح، ولم يتمكن أي مريض أو جريح من الخروج من غزة لتلقي العلاج.

وبدروه، ناشد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة العالم بإنقاذ الضحايا من المضاعفات والموت في ظل غياب معظم المؤسسات الصحية الفلسطينية من قطاع غزة حيث تم إخراجها عن الخدمة بشكل متعمد.