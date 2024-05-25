شهيدان في قصف الاحتلال المتواصل على غزة ورفح

وطن: استشهد مواطنان، أحدهما سيدة، وأُصيب آخرون، صباح اليوم السبت، في قصف الاحتلال المتواصل على مدينتي غزة ورفح.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال شارع عوني ضهير بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأضاف، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة شريتح في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنة، واصابة آخرين بجروح مختلفة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفا و857 شهيدا، و80 الفا و293 مصابا.