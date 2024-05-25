المستوطنون يسرقون محاصيل القمح من قرية المنية جنوب شرق بيت لحم

وطن:سرق مستوطنون، اليوم السبت، كمية كبيرة من محصول القمح في قرية المنية، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة بأن مجموعة من المستوطنين، هاجمت مزارعين أثناء حصدهم للقمح، واستولوا على كميات كبيرة من المحصول، في أراضي "واد الأبيض"، وأبو زعرور " وفاتح صدره" في برية تقوع.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفَّذوا 1242 اعتداءً، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

يُشار إلى أن مستوطني الاحتلال كثَّفوا من اعتداءاتهم بحق المواطنين في قرية المنية، عبر منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاعتداء على رعاة الأغنام، وسرقة المحاصيل الزراعية.