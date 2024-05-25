القوى الوطنية والإسلامية ترِّحب بقرار محكمة العدل الدولية حول وقف الاحتلال عدوانه على رفح

وطن: رحَّبت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم السبت، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكَّد على وقف العدوان الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري.

وطالبت القوى في بيانٍ لها كل الأطراف بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة.

وحذَّرت القوى الوطنية والإسلامية من أي صيغة تؤدي للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال.

ودعت كل الأطراف للعمل على انسحاب الاحتلال بشكل كامل من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا وفق الآليات المتوافق عليها.