الاحتلال ينفّذ أحزمة نارية وسط مدينة رفح

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزّة لليوم الـ232، مرتكباً المزيد من المجازر بحق المدنيين، وذلك بالتزامن مع تكثيف الاحتلال قصفه على رفح جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة، ودمّرت أبنية سكنية بكاملها في بعض أحياء المدينة، ولا سيما في الشوكة والجنينة.

وأكّدت أنّ قوات الاحتلال وللمرة الأولى تنفّذ أحزمة نارية في وسط مدينة رفح، لافتاً إلى شن قوات الاحتلال أحزمة نارية عنيفة على المدينة ليلاً ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.

وفي مدينة غزّة، ارتقى عدد من الشهداء، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي، وأكّدت مصادر محلية انتشال شهداء ومصابين من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال في حي الدرج.

فيما استهدفت قوات الاحتلال أيضاً شقة سكنية شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة، وشهدت المناطق الحدودية الشرقية بين دير البلح وخان يونس، قصف مدفعي إسرائيلي، وفقاً لمراسلنا.