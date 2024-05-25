زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: كرٌّ وفرٌّ، اجتياحٌ وانسحابٌ، وهواجس الموت أو النجاة تقضُّ مضاجعنا

اليومان الرابع والعشرون والخامس والعشرون بعد المائتين لحرب الإبادة على غزة، 17 و18 مايو 2024

إن العدوان الصهيوني الّذي لا يتوقف، يجتاح عقولنا قسرًا، ومع كلّ غارة طيرانٍ نشعر باقتراب الموت، ويستولي على الجميع الخوف الممزوج بالتساؤل الدائم: متى ستأتي لحظة النهاية؟ وهل النجاة حتى الآن مؤقتة وسوف يليها أمرٌ آخر؛ موتٌ محتومٌ تحت أنقاض المنازل أو بعضٍ منها حيث تسقط عليها قنابل أمريكية قوية تزن مئات الكيلوات، وتقتل من بقي فيها على قيد الحياة.

مرّ أسبوعٌ على اشتداد العدوان الصهيوني من جديد، حيث التوغّل البرّي واقتحام الجيش لجنوب وشرق مدينة غزة ومدن وقرى الشمال بادّعاء البحث عن المقاومين، كما يحدث في كُل جولة، ويفشلون في تحقيق أهدافهم ثمّ يُعيدون الكرّة وهكذا دواليك، مما يجعلنا مهدّدين دائمًا.

وخلال الأيام المنصرمة وبرغم ادّعاء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من حي الزيتون والصبرة وتل الهوى لكن ما زالت هذه الأحياء مُهدّدةً باستئناف قصف المنازل والقنص، في حين ما تزال مدينة جباليا والمعسكر، وبيت لاهيا وبيت حانون يرزحون تحت نيرانٍ لا تتوقّف، من الطيران الحربي وإطلاق الرصاص على المواطنين والمواطنات من طائرات الأباتشي والكواد كابتر ومدفعية الدبابات، مما طال الأخضر واليابس، ودمّر ما تبقى من المنازل والمنشآت، وأسقط العشرات شهيدات وشهداء، وما زال الناس غير قادرين على انتشال الجثث المتكوّمة في الشوارع والأزقّة ودفنها للحفاظ على كرامتهن وكرامتهم. كذلك، ما زالت مئات العائلات محاصرة في مراكز الإيواء، سواء المستشفيات أو المدارس، ويعيشون في رعبٍ حقيقي مُهدّدين بالموت سواء بالقذائف التي تُلقى عليهم، أو الموت جوعًا وعطشًا حيث لا يوجد لديهم ما يقتاتون به بسبب الحصار، ولا يتمكنون من النجاة بالمغادرة حيث لا يمكنهم خشيةً من وابل الرصاص المنهمر من القناصة المرتزقة في جيش العدو.

أنا وكلّ من يقطن في الحي والبيت الذي نأوي فيه مضطّربون وقلقون، لا ندري ما سيحدث بعد ساعة أو حتى نهاية اليوم، وهل سيتكرّر معنا ما يحدث حاليًا في المناطق الأخرى؟ ولا نعرف خطط العدو من حيث متى وأين سيكون محور عملياتهم العسكرية وتقدّمهم التالي. كما تنتابنا هواجسٌ مختلفة حول ذلك، حيث تقول قريبتي: "الموت علينا حق وقدرٌ لكلّ إنسان، ومش هو المشكلة المهم أن نموت موتة مستورة، ونلاقي حدا يدفننا". أمّا بشأن توقّعات الهرب من المكان إذا اشتد القصف في المحيط، ننبّه بعضنا البعض أن ننام بملابس كاملة، والمحجّبات يضعن غطاء الرأس طيلة النهار والليل ولا يرفعنه إلّا لاستبداله للغسيل، طكا يجب أن تكون الحقائب الشخصية جاهزة، وبالطبع هذه تعليماتٌ تتكرّر يوميًا حتى الملل، تقول الشابة ابنة قريبتي "حفظنا الدرس عن غيب، خلص زهقنا من التكرار".

إنّ استمرار هذا العدوان الفاشي، والسلوك الهمجي للجنود الصهاينة في التعامل مع الناس في الأحياء التي يجتاحونها برًّا واستخدامهم لكلّ أساليب التهديد الوحشية، هو ما يضعنا في حالة التوتر والقلق، ولا شكّ أن هذا الأمر سيستمر حتى ينتهي هذا العدوان كي نستطيع تجاوز هذا المأزق ونستعيد عافيتنا الصحية جسديًا ونفسيًا.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار