زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: أهالي قطاع غزة.. نزوحٌ مُتكررٌ ومرهقٌ بحثًا عن الأمان

اليومان السادس والعشرون والسابع والعشرون بعد المائتين لحرب الإبادة على غزة

النزوح بسبب العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة لا يمكن اختصاره بكلمة الهرب للنجاة من الموت أو الرحيل لمكانٍ آمن. إنّ النزوح في واقع الأمر هو الخيار الأقسى والأسوأ الذي يضطر إليه الإنسان، حيث يُجبرُ قسرًا ودون سابق إنذار على ترك بيته لينجو بنفسه من الخطّر المحدق به، وما يرافق ذلك من هلعٍ وخوفٍ وتوتّر، وعدم القدرة على التصرف، والشعور بالإذلال والهوان بسبب الذهاب إلى مكانٍ غير متوقع بالنسبة له أو لها في غالب الأحوال. وقد يكون ذلك المكان مركزًا للإيواء مع عشرات المئات من الغرباء، وقد يكون البقاء في الشوارع لساعاتٍ طويلة حتى يجد مكانًا يأوي أو تأوي إليه، وقد يكون بيت أحد المعارف أو الأصدقاء مما يُسبّب له أو لها الحرج من اللجوء إليهم في وقتٍ متأخرٍ ودون اتصالٍ أو إذنٍ مسبق، وقد لا يكون لدى من يلجأ إليه أو إليها مساحةً كافية لاستقبال ضيفٍ جديد، هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ ثانية الكُلفة الباهظة للنزوح والتي لم تعد الغالبية العظمى من الناس قادرةً على احتمالها، خصوصًا مع إطالة أمد هذا العدوان الذي مرّ عليه سبعةُ شهورٍ ونصف، منذ فصل الخريف الماضي ثم انتقلنا لفصل الشتاء وها هو الربيع على وشك الانتهاء وما زال العدوان الصهيوني مستمرًا بنفس الشدة والقساوة، وما زالت حالة نزوح الناس تتكرّر طلبًا للنجاة.

لقد عشت تجربة النزوح في كلتي الحالتين؛ أن أستضيف النازحين وأن أنزح شخصيًا. ففي بداية هذا العدوان عندما كان منزلي ما يزال في مكانٍ آمنٍ نسبيًا، استقبلت عددًا من العائلات: صديقتي وعددًا من أفراد عائلتها، ثم قريبتي التي جاءت مع زوجها وأبنائها عند الفجر وكانوا جميعهم بملابس النوم وينتعلون الشباشب البلاستيكية، وفي الأسبوع التالي طرقت الباب قريبةٌ أخرى في منتصف الليل ترجوني استقبالها وأطفالها الخمسة حيث كان محيطُ بيت عائلتها الذي أوت إليه قبل ذلك مُهددًا.

أذكر أنني رحّبت بالجميع حتى أن بيتي وهو عبارة عن شقّة متوسّطة المساحة اتّسع ليؤوي نحو ثلاثين شخصًا من الجنسين، وكنت أشعر بمدى ارتباكهم وارتباكهنّ جميعًا أثناء إقامتهم عندي من خلال الحذر في الحركة وإصدار الأصوات، والاستئذان عند استعمال الأشياء حتى البسيطة والبديهية منها مثل الصابون والحمّام...إلخ.

ثمّ عشت التجربة بنفسي عند نزوحي تحت وابل القصف أنا وهم وهنّ جميعًا، وكيف كنت في البدء غير واثقةٍ من وجهتي، حتى أنّ واحدةً من قريباتي عادت لبيتها، أما أنا فقد تذكرت أن واحدًا من بيوت أقربائي الذين نزحوا جنوبًا أصبح آمنا نسبيًا قياسًا على مناطق أخرى، وكنت متوترةً لأنّي لا أملك مفتاحه وخجلةٌ أيضًا من طلب اللجوء لمنزلهم، لكنّني فرحت عندما تمكّن قريبي من التقاط اتصالي واستأذنته لاستعمال منزلهم ورحّب بذلك على الفور، ولولا هذه الفرصة لكنّا اضطررنا للجوء إلى إحدى المدارس أو المشافي المكتظّة والتي قصفها جيش الاحتلال واقتحمها لاحقًا حيث استشهد المئات ممّن لجئوا إليها.

وحاليًا أتابع بقدر الممكن أوضاع صديقاتي وزميلاتي اللواتي سبق ونزحن إلى مدينة رفح باعتبار أنّها المكان الآمن، واضطررن للنزوح مجددًا مع عائلاتهنّ منذ بدء الاجتياح البري لرفح من قبل الجيش الصهيوني قبل أسبوع، وكُنّ قد عانين كثيرًا ولشهور من أجل التكيّف مع الحياة الجديدة في الأماكن التي نزحن إليها بدءًا، وها هنّ يعشن نفس التجربة القاسية للنزوح ومُحاولة التكيّف مرة أخرى.

إحداهنّ نزحت نحو غرب رفح ومكثت في خيمةٍ على شاطىء البحر مع أحد أقربائها، ومنهنّ من نزحت نحو منطقة المواصي غرب خانيونس حسب توجيهات منشورات الجيش الإسرائيلي، وأخرى لجأت إلى معارفها في شرق خانيونس ثم اضطرّت للانتقال مُجددًا نحو الغرب إلى المواصي، ورابعةٌ تبعت زميلتها واتجهت نحو مواصي خانيونس، وخامسة نحو المنطقة الوسطى التي سبق وكانت فيها ثم نزحت منها إلى رفح عندما زاد الخطر، علمًا بأن جميعهنّ سبق ونزحن من مدينة غزة نحو مناطق مختلفة في الجنوب عدّة مرات، وانتقلن من مكانٍ لآخر هناك مثل بيت أحد المعارف أو الأصدقاء، أو إلى مدرسة أو مستشفى أو مقرّ جمعية أهلية، أو في خيمةٍ نصبتها على أرضٍ استأجرتها. أمّا من حالفها الحظ قليلًا فقد استأجرت منزلًا أو حاصلًا (مساحة تخصّص عادةً كمستودع أو محل تجاري في الطابق الأرضي للمباني). ثم انتقل مُعظمهنّ من تلك الأماكن لأخرى شبيهة ولكن في منطقة يعتقدن أنّها ربما تكون أكثر أمنًا وهكذا دواليك، ونفس الحال ينطبق على من نزحن من الشمال نحو مدينة غزة، أو نزحن من مكان لآخر داخل مدينة غزة نفسها.

هؤلاء الزميلات والصديقات هنّ صورةٌ مُصغرة عن عموم المواطنات والمواطنين في قطاع غزة، الذين واللواتي تكرّر نزوحهم ونزوحهنّ عدة مراتٍ بحثًا عن مكان آمن هربًا من الموت الذي يُلاحق الجميع سواء من صاروخ طائرة أو قذيفة مدفعية أو رصاص قناص، ولكنهن ما تزلن وعائلاتهن مُلاحقاتٍ ومُلاحقين في كلّ الأماكن التي لجأوا لها بالهجوم الشرس من الجيش الصهيوني، مما يضطرّ الغالبية من سكّان قطاع غزّة للنزوح مرّةً ثانية وثالثة ورابعة، أينما كانوا.

قالت زميلتي بعد أن نجح اتصالي معها أمس: "الحمد لله، أخيرًا لقينا مكان نقيم فيه استأجرناه أنا وزميلة ثانية وسنباشر عملنا منه أيضًا". سألتها عن مبلغ الإيجار، ومساحته ردّت قائلة "والله يا أستاذة بصعوبة لقينا المكان، وبصعوبة فاوضنا المالك على أربعة آلاف دولار في الشهر، وهو عبارة عن شاليه غرفتين وحمّام ومطبخ ولكن يتبعه مساحة أرض واسعة نستطيع وضع خيامٍ فيها لأيٍّ من زميلاتنا في العمل إذا لزم الأمر، وما في سعر أقل من هيك، منيح إنه لقيناه".

لم تفاجئني قيمة الإيجار المرتفعة، فقد قالت لي صديقتي قبل يومين أنها استأجرت شاليه بخمسة آلاف دولار في الشهر، وقالت "المهم أنّه يتوفّر في المكان الماء والطاقة الشمسية وإمكانية توفر الإنترنت من أجل العمل مع زميلاتها"، ولاشكّ أنّ ذلك أساسي لأيّ مؤسسةٍ أهلية تسعى للاستمرار في العمل وسط النازحات وتقديم الخدمات لهنّ.

مشكلات النزوح في الوقت الحالي من رفح لأيّ مكانٍ آخر عديدةٌ، فعدا عن غلاء الإيجارات هناك مشكلة وسائل النقل غير المتوفرة كما السابق نتيجة اكتظاظ رفح بالنازحين والنازحات، وإجبار الجيش الصهيوني لهم على النزوح المفاجئ والجماعي، حيث يقوم بقصفٍ مُمنهجٍ ومتكرّر كي يدفع الناس أفواجًا خارج المدينة، حيث ترتسم في الخارطة التي تُلقيها الطائرات الأماكن التي يجب إخلاؤها فورًا من السكان. هذا بالإضافة إلى إغلاق المعابر وعدم دخول المحروقات للسائقين. وقد سألت زميلتي عن سبب تأخّر انتقالها من المنطقة التي تُقيم فيها في رفح، حيث تواردت الأخبار عن وقوع عدّة غاراتٍ في محيطها ما أقلقني عليها هي وأطفالها، فقالت لي: "للأسف، مش لاقية وسيلة نقل، البلد زي يوم القيامة وأسعار المواصلات غالية جدًا، بيطلب سواق الشحن أو سيارة نص نقل ما بين 1500 و2000 شيكل (410 و547 دولارًا) من رفح للمواصي، لأنه السولار غالي والبنزين غالي برضه، حتى كارّة الحمار بيطلب صاحبها 500 شيكل أُجرة (137 دولارًا)"

كذلك، النزوح المُتكرّر يعني أنّه في كلّ مرةٍ تنتقل فيها العائلة من مكانٍ لآخر تضطرّ للاستغناء عن أشياءٍ كثيرة لتخفيف أحمالها، مثل المواد التموينية، أو الأوعية أو الفراش، هذا إذا كان توقيت النزوح ليس أثناء القصف. أمّا إذا أُجبرت العائلة على الهرب أثناء القصف فلن يستطيع أفرادها حمل شيءٍ معهم سوى النجاة بأرواحهم، لذلك فمُعظم النازحات والنازحين يُنفقون الكثير من المال -إن وُجد معهم- لشراء حاجاتهم الأساسية في كُلّ مرّة يهربون فجأةً من مكانٍ لآخر (سواء الطعام أو الفراش والأغطية أو الملابس أو الأدوات الصحية والأوعية الضرورية). ومن لا يملكون النقود، سواء بسبب الفقر أو لعدم تمكّنهم من سحب المال من مكائن البنك المتعطّلة معظمها، يضطرون للتديّن من الآخرين أو حتّى التسوّل، أو انتظار المساعدة من الجمعيات إن وجدت في محيط مكان إقامتهم. أذكر كيف قُمنا أنا وقريبتي بتوفير بعض الملابس والضروريات لصديقتها التي خرجت للمرّة السادسة من المكان الذي أوت إليه دون أن تأخذ حتى حقيبة ملابسها الصغيرة واكتفت بحمل طفليها والهرب بهم، وفي المرّة الأخيرة ركضت هربًا دون حذاءٍ أو شبشبٍ حتى.

للأسف، هذا ما حدث مع كُلّ سكّان قطاع غزة -مليونان وثلاثمائة إنسان-، سواء من نزح داخل مدينته أو قريته أو مُخيمه، أو من نزح إلى محافظةٍ أخرى من الشمال للجنوب. أمّا من اضطروا واضطررن للخروج من القطاع إلى مصر بحثًا عن فرصة أخرى للنجاة أو العلاج، فإنّ مُعاناتهم ومعاناتهن مُضاعفة، سواء للكلفة المالية العالية التي أنفقوها بدءًا من دفع آلاف الدولارات بدل رشوة مقابل تنسيق الخروج، مرورًا بالبحث المُضني عن مكانٍ لإقامتهم بسعر منخفضٍ نسبيَا، وانتهاءً بحجم الإنفاق العالي لقاء الإقامة في بلاد الغربة، بالإضافة إلى الشعور بالوحدة وألم الاغتراب وتبعاته النفسية.

ليس من السهل انتهاء معاناة الناس اليومية بسبب النزوح، خاصّةً مع استمرار هذا العدوان الفاشي، فقدرتهم وقدرتهنّ على التكيّف مع تبعات النزوح ليست سهلة وتتضاءلُ شيئًا فشيئًا، بل بلغت من الصعوبة الحدّ الذي يهزّ الاستقرار العائلي، وأدّى إلى انفصال بعض الأزواج عن بعضهم البعض ووقوع الكثير من المشكلات العائلية.

إنّ كُلّ ما يتطلع إليه الشعب حاليًا في عموم قطاع غزة، هو انتهاء هذا العدوان لكي تنتهي كارثة التهجير والتشرّد التي نُعاني منها.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار