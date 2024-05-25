غوتيريش: قرار "العدل الدولية" ملزم وسنحيله لمجلس الأمن

وطن: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية فورا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بأنه ملزم، وإنه يعتقد أن الأطراف ستلتزم بالقرار.

جاء ذلك وفق ما نقله المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، الجمعة.

وحسب دوجاريك، يؤكد غوتيريش، أنّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.

وذكر دوجاريك، أن غوتيريش، سيحيل قرارات محكمة العدل الدولية حول غزة إلى مجلس الأمن الدولي.

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب "إسرائيل" بأن توقف فورا هجومها على رفح.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تحاصره "إسرائيل" منذ أكثر من 17 عاما، لكن "تل أبيب" لم تف بما طلبته المحكمة.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها "تل أبيب" بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

المصدر: الأناضول