105 مظاهرة في 46 مدينة مغربية دعما لغزة

وطن: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تنظيمها 105 مظاهرات في 46 مدينة بالمملكة، أمس الجمعة، دعما لقطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت الهيئة، في بيان، بتنظيم "105 وقفات ومسيرات في 46 مدينة، استجابة لنداء الهيئة، تضامنا مع غزة وكامل فلسطين في جمعة طوفان الأقصى رقم 33".

ومن بين المدن التي عرفت هذه الوقفات والمسيرات، مراكش (شمال) وبركان وجرسيف (شرق) والجديدة وآسفي (غرب) وتارودانت (وسط)، وفق البيان، خاصة "بعد صلاة الجمعة، وأوقات أخرى".

وتأتي هذه المظاهرات، وفق البيان، في إطار "مواصلة الشعب المغربي حراكه الاحتجاجي الذي انطلق منذ السابع من أكتوبر وعم كل مدن المغرب دون استثناء في مظاهرات تضامنية مغربية".

ووفق البيان، جدد "المتضامنون وقوفهم إلى جانب مطالب الشعب الفلسطيني وتنديدهم بالصمت الدولي والعربي الرسمي".

وأعلن المشاركون مواصلة الاحتجاج والدعم حتى وقف الحرب والعدوان.

وخلفت العدوان على غزة أكثر من 116 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

المصدر: الأناضول