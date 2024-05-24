طوفان الأقصى" في اليوم الـ 232.. "العدل الدولية" تطالب "إسرائيل" بوقف عملياتها برفح، وترد بقصف عنيف جدا

وطن: أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يلزم "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح كل المعابر البرية للقطاع لا سيما معبر رفح. كما ذكرت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام "إسرائيل" بالإبادة الجماعية. الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في "إسرائيل".

ميدانيا، شن الطيران الحربي للاحتلال غارات عنيفة وغير مسبوقة على رفح تزامنا مع إصدار المحكمة قرارها.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على كل من يقترب من وسط المدينة، ومنعت فرق الإسعاف من إغاثة المصابين.

وتواصل المقاومة "طوفان الأقصى" لليوم 232، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتواصل تصديها لقوات الاحتلال في محاور القتال في قطاع غزة.

وأقرّ جيش الاحتلال بمقتل 634 ضابطاً وجندياً منذ بداية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتحدّث عن إصابة 3573 ضابطاً وجندياً، بينهم 1774 خلال العملية البرية في القطاع.

وأوضح أنّ 256 ضابطاً وجندياً لا يزالون قيد العلاج في إثر إصابتهم في معارك غزة، 33 منهم جروحهم خطيرة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ232: