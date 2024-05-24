إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية في الخليل

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأضاف أن قوات الاحتلال فرضت منع تجول، وشددت إجراءاتها العسكرية في حارتي جابر والسلايمة وواد الحصين في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.