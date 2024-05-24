"الديمقراطية": قرار محكمة لاهاي يجعل من إسرائيل "مطلوباً للعدالة" ودولةً مارقة في حسابات القانون الدولي

وطن: أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها في قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لكل أعمالها الحربية والعدوانية في محافظة رفح، ورأت في ذلك انتصاراً لشعبنا ولشهدائه وجرحاه فضلاً عن كونه انتصاراً لصموده وثباته وللقضية الفلسطينية وعدالة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

ودعت الجبهة الديمقراطية المجموعة العربية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الى عقد اجتماع فوري لمجلس الامن لاتخاذ من القرارات والإجراءات العقابية لإلزام دولة الاحتلال بالكف عن التمرد على قرارات الشرعية الدولية، والانصياع لقرار محكمة لاهاي بالوقف الفوري لأعمالها العدوانية في رفح وباقي قطاع غزة.

وقالت الجبهة لقد أثبتت ردود فعل رئيس حكومة الفاشية الإسرائيلية نتنياهو وشركائه في عصابة الاجرام حقيقة وطبيعة الكيان العنصري الدموي الإسرائيلي وتمرده على القوانين الدولية، وأنه لا يمكنه العيش إلا على الحروب والقتل والتدمير وسفك الدماء واحتلال الأرض والتمدد الاستيطاني.

وأضافت الجبهة إن قرار محكمة لاهاي بشأن رفح وقبله في كانون الثاني الماضي بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، الى جانب دعوى الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت، كلها خطوات وإجراءات على أعلى مستوى قانوني دولي تجعل من إسرائيل كياناً مطلوباً للعدالة الدولية، ما يوجب على دول العالم التي تحترم القوانين الدولية أن تعيد صياغة علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي وفق هذا المعيار.

وختمت الجبهة الديمقراطية بأن شعبنا الذي صمد وضحى عشرات السنوات في خياره لكل أشكال المقاومة بدأ يحصد على الصعيد الدولي المزيد من الثمار التي تسهم في شق الطريق نحو الانتصار