فيدو| القسام تنشر فيديو جديد عن أربعة أسرى اسرائيليين لديها منذ سنوات

وطن: نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، مقطعا مصورا عن أربعة أسرى إسرائيليين، كانت تحتجزهم قبل عملية “طوفان الأقصى”.

وعرض المقطع صورا للأسرى الأربعة: “هدار جولدن” و”شاؤول أرون” و”هشام السيد” و”ابراهام منغستو”، مشيرا إلى أنه مضى على أسرهم أكثر من 10 سنوات.

وتساءلت القسام عما إذا كانت عائلاتهم قد نسيتهم كما “نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم”.

وختمت كتائب القسام المقطع بالسؤال عن مصير أسرى “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما إذا كان مصيرهم سيكون مماثلا للأسرى الأربعة.

وكشفت كتائب القسام لأول مرة عن وجود أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها، في أبريل/ نيسان 2014.

ومنذ ذلك الوقت، جرت عدة جولات من المفاوضات غبر المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل عبر وسطاء مختلفين من أجل الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين.

ولكن تلك الجهود فشلت في الوصول إلى حل، وسط اتهامات من حركة حماس لإسرائيل بالمماطلة الدائمة خلال المفاوضات.

المصدر : الجزيرة مباشر