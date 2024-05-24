الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: قرار محكمة العدل الدولية خطوة هامة لوقف العدوان الإسرائيلي

قرار محكمة العدل الدولية خطوة هامة على طريق وقف العدوان.

ندعو الدول الاطراف بالدعوى الى تقديم المزيد من التدابير الاحترازية لوقف الابادة الجماعية فورا

وطن: أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا حول قرار محكمة العدل الدولية الذي امر اسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح ووقف اعتدائها فورا، وابقاء معبر رفح مفتوحا لادخال المساعدات،.

وقال البيان، على الرغم من ان محكمة العدل الدولية قد تجاوبت مع كامل طلبات جنوب افريقيا فيما يتعلق بوقف الهجوم العسكري على رفح، الا ان الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعتبر هذا القرار خطوة ايجابية وهامة على طريق وقف حرب الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في كافة اراضي قطاع غزة وايضا الضفة الغربية.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية الى ان اسرائيل لم تلتزم بالتدابير الاحترازية السابقة، مما يتطلب على محكمة العدل الدولية اتخاذ الاجراءات المناسبة فيما يتعلق بوقف العدوان الاسرائيلي فورا على قطاع غزة، والزام اسرائيل بذلك، اضافة الى الزامها بفتح كافة المعابر لادخال المساعدات الغذائية والانسانية.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أنه لا يمكن وقف الابادة الجماعية الا بوقف العدوان الاسرائيلي، ومن هنا تدعو الدائرة الدول الاطراف في الدعوى الى تقديم طلب جديد يدعو الى وقف العدوان فورا على قطاع غزة، كما تدعو الدول التي لم تنضم حتى الآن الى الدعوى ان تصبح طرفا الى جانب جنوب افريقيا بشكل عاجل.

وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية المحكمة الى محاسبة اسرائيل على عدم التزامها بالتدابير الاحترازية السابقة واجبارها عاجلا بالتدابير المؤقتة التي صدرت عن المحكمة ووضع مجلس الامن امام مسؤولياته.