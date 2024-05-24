الجبهة الشعبية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على غزة وتطالب بتنفيذه على أرض الواقع

وطن: رحبت الجبهة الشعبية في بيان لها اليوم بقرار محكمة العدل الدولية الذي يقتضي بوقف العدوان على قطاع غزة مؤكدة على أهمية تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع.

وثمنت الجبهة الشعبية التأكيد الذي أصدرته المحكمة على قراراتها الاحتياطية السابقة والتزام الاحتلال بوقف عملياته العسكرية في رفح، وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد البيان على ضرورة تحويل هذا الموقف المتقدم إلى آليات ملزمة للحكومة الإسرائيلية لتطبيقه على أرض الواقع، وذلك لوقف عدوانها الشامل على القطاع.

وأشارت الجبهة الشعبية إلى فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار ملزم سابقًا لتنفيذ قرارات المحكمة بسبب الفيتو الأمريكي.

وفي ختام البيان، دعت الجبهة الشعبية إلى أن يسهم قرار محكمة العدل الدولية في عزلة إسرائيل وفرض حظر على بعض الدول الغربية لتزويد الاحتلال بالأسلحة، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الدفاع عن حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي.