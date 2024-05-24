حزب الشعب: نرحب بتدابير العدل الدولية وتنفيذها وغيرها من قرارات تتعلق بحماية شعبنا وحقوقه على المحك

وطن: رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي واستجابتها لطلب جنوب افريقيا بوقف الهجوم الحربي على محافظة رفح، وما اتخذته من تدابير بخصوص الحرب الدموية التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، مطالباَ بوضع تلك التدابير موضع التنفيذ فوراَ.

وأكد حزب الشعب في تصريح صحفي وصل وطن، مساء اليوم الجمعة، يقول: إن المواثيق والقوانين والقرارات الدولية التي تتعلق بحماية شعبنا وحقوقه الانسانية والوطنية، ومنها أوامر وتدابير محكمة العدل الدولية، هي اليوم على المحك من جديد لقياس مدى جديتها ومصداقيتها من خلال التطبيق العملي لها، بعيداَ عن ازدواجية المعايير تجاه ما تعرض له الشعب الفلسطيني وما زال من ظلم تاريخي وجرائم حرب متعددة وإبادة جماعية متواصلة على يد الاحتلال والإرهاب الاسرائيلي.

وفيما دعا الحزب الهيئات الدولية لتحمل مسؤولياتها وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي لسرعة اتخاذ أقصى الإجراءات لتطبيق أوامر وتدابير محكمة العدل، طالب بتوحيد كل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية من أجل الاستفادة من تلك القرارات واستمرار وتكثيف التحرك السياسي والقانوني على كل المستويات، وصولاَ للوقف الفوري للعدوان على شعبنا في كل أنحاء قطاع غزة وجميع العمليات العسكرية ضده بصورة كاملة وشاملة، وفك الحصار عنه.