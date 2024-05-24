القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا 3 سفن بعملياتٍ نوعية إحداها "إسرائيلية" في البحر المتوسط

وطن: أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ القوات المسلّحة اليمنية نفّذت 3 عمليات نوعية مستهدفةً 3 سفن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.



وأوضح سريع، في بيان، أنّ العملية الأولى استهدفت سفينة "MSC ALEXANDRA" لحكومة الاحتلال، في البحر العربي بعددٍ من الصواريخ الباليستية.

وأضاف أنّ العملية الثانية نفذتها القوات البحرية، وسلاح الجو المُسيّر، بالاشتراك مع القوّة الصاروخية، مستهدفةً سفينة "YANNIS" أثناء مرورها في البحر الأحمر.

كما أوضح سريع أنّ العملية الثالثة نفذتها القوة الصاروخية مستهدفة سفينة "ESSEX" التابعة لحكومة الاحتلال، بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط.

وجدد المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، تحذيره الشركات التي تتعامل مع حكومة الاحتلال بأنّ سفنها وبغضّ النظر عن وجهتها ستتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المُعلن عنها.

وخلال خطابه أمس، أكّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنّ القوات المسلحة اليمنية نفذت هذا الأسبوع 8 عمليات، عبر استخدام 15 صاروخاً ومُسيّرة، في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي، كاشفاً أنّ عدد السفن المستهدفة حتى الآن بلغت 119 سفينة مرتبطة بقوات الاحتلال وأمريكا وبريطانيا.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية، عملياتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وفي البحر المتوسط في الآونة مع إطلاق المرحلة الرابعة من العمليات، مستهدفةً السفن "الإسرائيلية" وتلك المتوجّهة إلى موانئ الاحتلال، دعماً لغزة، ومستهدفةً أيضاً السفن الأميركية والبريطانية رداً على عدوانهما المتكرّر على اليمن.

وتتواصل التظاهرات المليونية في المحافظات اليمنية دعماً لصمود الفلسطينيين، ووقوفاً ضد عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



المصدر: الميادين