محكمة العدل الدولية تطلب من "إسرائيل" وقف هجومها العسكري في رفح فورا

عاجل - وطن: طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح.

وبدأ رئيس محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة قراءة الحكم الصادر بشأن التماس قدمته جنوب افريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

وتطالب جنوب افريقيا المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح جنوب القطاع، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وقالت محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وجاء في نص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام أنه "وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي".

ورأت المحكمة أن الهجوم على رفح "تطور خطير يزيد من معاناة السكان"، مشيرة إلى أن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين".

وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس/آذار الماضي، وهو أول قرار في الدعوى ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.

موافقة 13 قاضيا

وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.

وقالت المحكمة إن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية"، وأن على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح.

ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

كما يلزمها بأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.