عملة الميم Sealana القائمة على سولانا تجمع أكثر من 1.2 مليون دولار في اكتتابها، هل ستكون عملة Slothana التالية؟

جمعت عملة ميم جديدةٌ قائمةٌ على بلوكتشين سولانا تُسمّى Sealana (ذات الرمز SEAL)، أكثر من 1.2 مليون دولار في اكتتابها خلال الأسابيع الأولى من إطلاقها.



وتهدف Sealana إلى تكرار النجاح الذي حققته Slothana (ذات الرمز SLOTH)، وهي عملة ميم جمعت ما يزيد على 15 مليون دولار في اكتتابها قبل إطلاقها على منصات التداول، ووصلت إلى قيمةٍ سوقيةٍ تبلغ 100 مليون دولار في بضعة أيام فقط.

هل Sealana هي عملة Slothana التالية بين عملات الميم القائمة على بلوكتشين سولانا؟

تسعى Sealana -عملة الميم الجديدة المبنية على شبكة سولانا- إلى توفير المتعة وفرصة استثمار ممتعةٍ لمجتمع الكريبتو.

ويستوحي المشروع شخصيته من ذكر فقمةٍ أمريكيةٍ سمينٍ مهووسٍ بسوق الكريبتو، وقد تخلى عن نمط حياته الصحيّ لتحقيق ثروة من تداول عملات الميم. هذه القصة المضحكة وحكاية الفقمة مستوحاةٌ من شخصية World of Warcraft Guy الشهيرة في مسلسل ساوث بارك (South Park)، وهي جزءٌ أساسيٌّ من جاذبية Sealana.



كما يُمكّن المشروع المستخدمين من شراء عملات SEAL عبرَ منصات التداول باستخدام عملاتٍ رقميةٍ مختلفةٍ، مثل إيثيريوم (ETH) وسولانا (SOL) وتيثر (USDT) وبينانس كوين (BNB). يُذكر أن الجهود التسويقية ستكون حاسمةً لرؤية ما إذا كانت Sealana يمكنها تكرار نجاح Slothana.

ورغمَ أن Slothana هيَ من أفضل عملات الميم المتوفّرة على بلوكتشين سولانا حاليّاً، فقد تتمكن عملة Sealana من تحقيق الأمر ذاته في حال قامت بجهود تسويقيةٍ مماثلة. ويتضمّن هذا الترويج على وسائل إعلام الكريبتو المختلفة، والعمل مع المؤثرين وغير ذلك.



ويقوم مشروع Sealana بذلك منذ فترة طويلة، حيث يمكنكم العثور على مقالاتهم على CryptoPotato وCaptainAltcoin وCryptonews وCryptopolitan وعدة مواقع أخرى، إلى جانب عملهم مع العديد من المؤثرين.



https://twitter.com/Sealana_Token/status/1790060571800297780?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1790060571800297780%7Ctwgr%5Edc9e2763601fc2b4e1ca8215f10edab2eee2d09f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freadwrite.com%2Fsolana-meme-coin-sealana-raises-over-1-2-million-in-crypto-presale-next-slothana%2F

أفضل عملات الميم للشراء الآن

نشر جايكوب بوري (Jacob Bury) -المؤثر الشهير على يوتيوب الذي يمتلك أكثر من 40 ألف متابع تقريباً- فيديو يتحدّث فيه عن أفضل عملات الميم للشراء الآن، وكانت Sealana من بين هذه العملات. ووضّح بوري أن المشروع يعتمد على فكرة مرحةٍ موجّهةٍ للمجتمع، مع التركيز على الاستثمارات عالية المخاطر وعوائدها المرتفعة.



ويقوم Sealana بتنظيم "حفلةٍ صاخبةٍ" للمستثمرين الأوائل، بهدف بناء مجتمع نشطٍ ومتفاعل. ومع امتلاكه لـ 3,772 متابع على وسائل التواصل الاجتماعي وحصول منشوراته على تفاعلٍ مرتفع، يمكن أن نقول بأن العملة تثير بعضاً من الضجّة في قطاع عملات الميم القائمة على بلوكتشين سولانا.



https://youtu.be/0Te1_n6BcAM?feature=shared



وبالإضافة إلى Sealana، نذكر أيضاً مشروع Dogeverse المُقرّر إطلاقه قريباً. ويَعِد المشروع بتحقيق عوائدَ مُحتملةٍ تتراوح بين 2 و10 أضعاف. ويستعدّ المشروع متعدّد شبكات البلوكتشين لأول عملية إدراج لعملته على منصة تداولٍ مركزيةٍ، ما يزيد من جاذبيته في مجتمع الكريبتو.



كذلك أشار بوري إلى مشروع WienerAI الذي يجمع بين عناصر التداول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وثقافة الميم. ومع رهن 69% من معروضه، ومزايا مثل عدم فرض رسوم وتداولاتٍ سلسةٍ، تستعد عملة الميم هذه للإطلاق على منصات التداول العالمية، ما يزيد من اهتمام الجمهور بها.

خاتمة

تُظهر الشعبية المتزايدة لعملات الميم القائمة على بلوكتشين سولانا مثل Sealana وSlothana، الطلبَ المتزايد على المشروعات الممتعة والموجّهة للمجتمع. وبالطبع جميعنا نعلم نوع المكاسب التي حققتها عملتا بونك (BONK) وWIF (وهما عملتا ميم قائمتان على سولانا).

ومع جمع اكتتاب Sealana لأكثر من 1.2 مليون دولار، نجحت عملات الميم هذه في أن تصبح من أفضل العملات للاستثمار فيها الآن.