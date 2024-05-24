متداوِلٌ يكسب 46 مليون دولار بالاستثمار في عملة PEPE هذا العام، ومحللون يرشحون Dogeverse كعملة الميم الواعدة التالية

شهد قطاع عملات الميم لتوّه إنجازاً لافتاً، حيث أفادت تقارير أن متداولاً محظوظاً حقق أرباحاً فاقت 46 مليون دولار من خلال استثماره بعملة بيبي (Pepe-PEPE) العام الماضي؛ ورغم تصدّر قصة النجاح هذه المشهد في قطاع الكريبتو، تحوّلت أنظار بعض المحللين نحو عملة Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) كعملة الميم التالية المرشّحة لتكرار نجاح PEPE.

ارتفاع سعر عملة PEPE يُحوّل استثماراً بقيمة 3,000$ إلى ثروة قدرها 46 مليون دولار

تخيلوا كسبَ ثروة قدرها 46 مليون دولار تُغيّر حياتكم تماماً عن طريق استثمار بضعة آلافٍ من الدولارات فقط؛ فقد نجَح مستثمرٌ محظوظ بتحقيق هذا الإنجاز من خلال الانضمام مبكراً إلى موجة الهوس بعملة PEPE؛ بدأت القصة في نيسان/أبريل من العام الماضي عندما قام هذا المتداول باستثمار 3,000$ لشراء 4.9 تريليون عملة PEPE، وظهرت العملة حينها كوافدٍ جديد لم يلقَ اهتماماً كبيراً لدى مستثمري عملات الميم. غير أن سعرها ارتفع كثيراً لدى اشتداد الهوس بعملات الميم في قطاع الكريبتو، ما دفع المتداول لبيع جزء من عملات PEPE التي يمتلكها وفق دفعاتٍ ممنهجةٍ، ما مكّنه من كسب حوالي 7.4 مليون دولار ببيع 1.41 تريليون عملة PEPE.

ورغم عمليات البيع الكبيرة هذه، ما يزال المتداول يحتفظ بـ 3.5 تريليون عملة PEPE تقدّر قيمتها بحوالي 39 مليون دولار، وإذا أضفنا هذا المبلغ للمكاسب المحققة، يتضح أن قيمة استثماره البالغة 3,000$ تقدر حالياً بـ 46 مليون دولار. ورغم أن هذه العوائد قد تكون مجرّد "ضربة حظ"، إلا أنها تعكس إمكانية تحقيق ثرواتٍ طائلةٍ بالاستثمار في عملات الميم.



ارتفاع سعر PEPE لمستوياتٍ عليا جديدة وسط ازدياد المضاربة عليها

حققت عملة PEPE نجاحاتٍ لافتةً خلال الأسبوع الماضي وسط نموٍّ كبير لظاهرة الهوس بعملات الميم، حيث ارتفعت قيمة هذه العملة 39% بين يومي الإثنين والأربعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها الجديدة على الإطلاق عند 0.0000115$؛ وقد يُعزى هذا النموّ لظهور كيث جيل (Keith Gill) المفاجئ -الذي اشتهر باسم "Roaring Kitty" وبدوره المهمّ في قصّة أسهم GameStop- ما جذب اهتمام المستثمرين تجاه أصول الميم مجدّداً. ورغم انخفاض سعر PEPE بنسبة 12% من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أنها تستمر بالمحافظة على قوتها، ويتم تداولها حالياً بسعر 0.0000101$ تقريباً.

ومع انخفاض سعر PEPE بشكلٍ طفيف، ما تزال أحجام تداولها الفوريّ مرتفعةً بواقع 1.9 مليار دولار، ما رفع تصنيفها إلى المركز التاسع في قائمة العملات الرقمية الأكثر تداولاً في العالم، بل تفوّقت PEPE على أصولٍ رئيسيةٍ أمثال دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وريبل (Ripple-XRP) من حيث أحجام التداول؛ كذلك ارتفعت قيمة عقود مشتقات بيبي (الآجلة والدائمة) لأكثر من 114 مليون دولار بسبب ازدياد عدد المضاربين.

ولا يمكن الجزم بتواصل هذا النشاط، إلا أن PEPE تتصدّر -بلا شك- عملات الميم من حيث الارتفاعات السعرية.



هل ستوفر عملة الميم Dogeverse مكاسبَ مشابهة؟ محللون يتوقعون ارتفاعها بمقدار 100 ضعف

رغم تصدّر PEPE المشهد في قطاع عملات الميم، تحوّلت أنظار بعض المحللين نحو عملة الميم الواعدة التالية Dogeverse، حيث يسعى هذا المشروع للاستفادة من اتجاهين رائجين في نفس الوقت: عملات الميم والتشغيل البينيّ على عدة شبكات بلوكتشين، حيث تتميز Dogeverse بعملها على عدة شبكات بلوكتشين ما يتيح لمالكيها نقل عملاتهم عبر ست شبكاتٍ بالضغط على بضعة أزرار، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام جميع الفرص الكبيرة التي توفرها هذه الشبكات.

ولا تقتصر جاذبية هذه العملة على عملها في عدة شبكات بلوكتشين، بل يقوم المشروع بمكافأة مالكي DOGEVERSE من خلال عوائد رهن سنويةٍ نسبتها 55% من خلال بروتوكول الرهن.



وبفضل جمع هذه العملة بين الاستخدامات الوظيفية ومرح الصور الطريفة، نجح اكتتاب Dogeverse بجمع أكثر من 15 مليون دولار حتى الآن، ما لفت أنظار شخصياتٍ بارزة في مجتمع الكريبتو؛ ورجّح محللو موقع Cryptonews أن يرتفع سعر DOGEVERSE مئة ضعفٍ مقارنةً بسعر الاكتتاب البالغ 0.00031$ فور إدراجها في منصات التداول اللامركزية.



في سياقٍ متصلٍ، قام المؤثر الشهير Jacob Bury بإضافة DOGEVERSE إلى قائمته لأفضل عملات الميم الجديرة بالشراء حالياً.

ولا يسعنا سوى الانتظار لنرى ما إذا كانت هذه العملة ستلقى رواجاً كبيراً كسابقتها PEPE، إلا أن الضجّة المتزايدة لهذا المشروع الفريد -بفضل عملته المتواجدة على عدة شبكات- تُعزّز احتمال أن تكون DOGEVERSE عملة الميم التالية التي توفر مكاسبَ كبيرة.



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