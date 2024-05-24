الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد إخراج مستشفيات القطاع عن الخدمة

وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال تتعمد إخراج المستشفيات عن الخدمة.

وأوضحت، أن المحول الوحيد الذي يزود مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع بالكهرباء قد توقف، بسبب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة، كون نحو مليون وخمسمئة ألف شخص في رفح يعتمدون عليه.

كما حذرت من أن المستشفى الكويتي برفح في دائرة الخروج عن الخدمة، بفعل الاستهدافات اليومية.

ونوهت إلى أن المستشفيات تعمل فوق طاقتها، من أجل استيعاب الجرحى، وعلاجهم جراء العدوان المتواصل منذ 231 يوما.

ومنذ صباح اليوم، تتقدم قوات الاحتلال نحو مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وتحاصر عددا من طواقمه الطبية والجرحى.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن العديد من المستشفيات تفتقر إلى الوقود والأدوية، بسبب استمرار إغلاق معبر رفح، لليوم الثامن عشر على التوالي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 35 ألفا و800 شهيد، إضافة إلى 80 ألفا و200 مصاب.