جنود الاحتلال يوثقون حرقهم مكتبة جامعة الأقصى في غزة

وطن: أظهرت صورة جنودا من جيش الاحتلال يحرقون مكتبة "جامعة الأقصى" الحكومية في غزة أثناء الهجوم البري على المدينة.

ويظهر في الصورة التي تداولها جنود من جيش الاحتلال ووسائل إعلام عبرية، الخميس، جنديٌ يحمل كتابا والنار تشتعل من خلفه في مكتبة جامعة الأقصى، إحدى أكبر المكتبات الجامعية بقطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة مرتين الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والثانية في فبراير/ شباط 2024.

وخلال العمليتين، دمرت قوات الاحتلال جامعات “الأزهر” و”الإسلامية” و”الأقصى” بالكامل، وهي أهم وأكبر ثلاث جامعات في القطاع.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتباهى جنود إسرائيليون بنشر مقاطع مصورة توثق انتهاكاتهم في القطاع المحاصر منذ 18 عاما ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.