الاحتلال يعلن العثور على جثث ثلاث أسرى في رفح

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه عثر على جثث ثلاث أسرى في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، خلال عملية "دارت فيها معارك عنيفة دارت بالمنطقة".

وقال الجيش في بيان له الجمعة: إنه "استنادا إلى معلومات استخباراتية تم التحقق منها بحوزتنا، تم قتل 3 أشخاص خلال هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وتم اختطافهم من تقاطع مفلسيم إلى غزة من قبل حماس".

وأضاف أنه "تم إجلاء الجثث خلال الليل في عملية مشتركة بين الجيش والشاباك".

وذكر بأن الجثث تعود الى "حنان يافلونكا وميشيل نيسنباوم وأوريون هيرنانديز"، مضيفا أن "ممثلي الجيش أبلغوا عائلاتهم اليوم بالعثور على جثثهم".