الاحتلال يعتقل شابين من بيتونيا ويقتحم البيرة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين من بلدة بيتونيا غرب رام الله، واقتحمت مدينة البيرة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا بعدة آليات، وجابت عدة شوارع وأحياء بالبلدة، قبل أن تعتقل الشابين بهاء حبوب، وأحمد عزات، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت جبل الطويل بمدينة البيرة دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا بعدة آليات عسكرية، وأنها جابت شوارع البلدة وعدة أحياء