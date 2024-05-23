طوفان الأقصى" في اليوم الـ231.. تسريبات حول مقترح مصري لصفقة بين حماس و"إسرائيل" ومجازر الاحتلال متواصلة

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف جوًا وبرًا وبحرًا على مختلف مناطق قطاع غزة، مع دخول حرب الإبادة يومها الـ 231، وحيث ارتكب مجزرة جديدة ضد النازحين في مدنية دير البلح، وسط قطاع غزة.

وتحدثت الصحافة العبرية عن تقديم مصر مقترحا جديدا يتضمن تنازلات من حكومة بنيامين نتنياهو من أجل التوصل لصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تشمل تبادل الأسرى ووقفا لإطلاق النار.

ونقلت قناة "كان" العبرية أن إسرائيل تنتظر ردا من حماس يتضمن عدد الأسرى المحتجزين لديها.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي على غزة، إلى 35 ألفًا و800 شهيد، بالإضافة لـ 80 ألفًا و200 مصاب بجراح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ231: