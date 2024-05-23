"الصحة" تحذر من توقف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح عن العمل خلال ساعات

وطن: حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من توقف العمل في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت الصحة في تصريح صحفي، إن "مولدات مستشفى شهداء الأقصى ستتوقف بعد أربع ساعات من الآن؛ بسبب نفاذ كميات الوقود وعدم إدخالها".

وأضافت الصحة "الجرحى والمرضى والأطفال الخدج يتعرضون لخطر الموت".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35800 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80011 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.