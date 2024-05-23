الاحتلال يغتال مساعد قائد قوات الأمن الوطني في غزة اللواء ضياء الدين الشرفا

وطن: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزّة، اليوم الخميس، استشهاد اللواء ضياء الدين الشرفا مساعد قائد قوات الأمن الوطني بعملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها إنّ اغتيال الشرفا حصل أثناء قيامه بجولةٍ ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزّة، صباح اليوم الخميس.

وأضافت أنّ 4 ضباط آخرين كانوا برفقة الشرفا أصيبوا "خلال قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع".