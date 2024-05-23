الإغاثة الزراعية تنفذ مجموعة من التدخلات لتأهيل مراكز الإيواء في محافظتي خانيونس ودير البلح

وطن: قامت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) بتأهيل شبكات الصرف الصحي وتجهيز حمامات متنقلة في مراكز الإيواء في محافظتي خانيونس ودير البلح ، كما تم صيانة محطة لتحلية المياه وتمديد شبكات مياه ، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الفرص الاقتصادية والدعم النفسي الاجتماعي والمشاركة في سبل العيش (PEOPLE)" الممول من المفوضية الأوروبية (EU).

واستهدف النشاط 35997 نازح في مراكز الايواء في المحافظتين ، والذين يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة للحرب على قطاع غزة ، حيث تفتقر مراكز الإيواء لعدد كافي من الوحدات الصحية مقارنة بأعداد النازحين المتواجدين في داخلها .

وتحذر المنظمات الصحية من خطر تفشي الأمراض نتيجة للاكتظاظ في مراكز الايواء والوحدات الصحية ، بالإضافة لغياب شبكات الصرف الصحي والمياه النظيفة الصالحة للشرب و الاغتسال .