أعلن جيش الاحتلال مقتله قبل شهور .. القسام تؤكد أسر قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة بجيش الاحتلال وتُبقي مصيره غامضا

وطن: قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، إن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال أساف حمامي تم أسره في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك عبر فيديو جديد بثته القسام -اليوم الخميس- كاشفة عن أنه قد تعرض للإصابة خلال اعتقاله، لكنها تركت الغموض حول مصيره حاليا.

وبعبارة "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر"، حمّلت القسام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، المسؤولية عن ترك حمامي في الأسر وعدم الاهتمام بمصيره.

وختمت الفيديو بوسم "الوقت ينفد"، الذي دأبت على نشره، في إشارة إلى تقلص المدة الزمنية المتاحة لإبرام صفقة تبادل مع تزايد أعداد الأسرى الإسرائيليين القتلى في غزة جراء القصف المكثف لجيش الاحتلال.

وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2023 اعترف جيش الاحتلال بمقتل حمامي، وقال عبر نشره على منصة "إكس" إن العقيد أساف حمامي (41 عاما) قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة، من كريات أونو (وسط) قُتل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتم الاحتفاظ بجثمانه في قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن المسؤولين في جيش الاحتلال أخطروا عائلة الضابط بمقتله، كما أجرى الجيش جنازة عسكرية له بحضور عائلته.