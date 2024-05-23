نتنياهو يُكذب جيش الاحتلال بشأن تحذيره من هجوم لحماس قبل 7 اكتوبر

رام الله - وطن: رد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على ما كشفه جيش الاحتلال بشأن التحذيرات التي أُرسلت إليه بشأن تزايد خطر الحرب، قائلاً إن التحذيرات التي وصلته لم تُشر إلى نية حماس الهجوم من قطاع غزة، بل على العكس.

وقال نتنياهو في تعقيب على تقرير حول تحذيره من هجوم لحماس قبل 7 أكتوبر من قبل المؤسسة الأمنية إن ادعاء المؤسسة العسكرية بتحذيري قبل 7 أكتوبر من هجوم محتمل من غزة مناف للحقيقة

وتابع نتنياهو ان "تقييمات المؤسسات الأمنية لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة إسرائيل بل تقدم تقييما معاكسا"، مضيفا ان "الأجهزة الأمنية ادعت دائما أن حماس تم ردعها".

واعترف جيش الاحتلال رسميا اليوم، الخميس، أنه قدم إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الفترة التي سبقت هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، أربع وثائق تحذر من "كيف ينظر أعداء في جميع الجبهات الضرر في التكتل الاجتماعي في دولة إسرائيل وفي الجيش الإسرائيلي خصوصا".

وجاء اعتراف الجيش ردا على طلب جمعية "هَتسلاحا" (نجاح) والمحامي إلعاد مان، بالحصول على معلومات حول تقارير قُدمت لنتنياهو حول تهديدات تواجهها إسرائيل في أعقاب دفع حكومة نتنياهو خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، منذ بداية العام الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.