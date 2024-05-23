91 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: استشهد 91 مواطنا، وجرح 210 آخرون، إثر ارتكاب جيش الاحتلال، 9 مجازر في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن هذه الحصيلة هي ما وصلت إلى المستشفيات، وما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وفي الشوارع والطرقات، حيث لا تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 35,800 شهيد، و80,200 إصابة منذ تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وأطلقت المصار الطبية مناشدات بضرورة إيصال الوقود إلى المستشفيات، محذرة من أن الخدمات الصحية ستتوقف خلال ساعتين في مستشفى شهداء الأقصى جراء نفاد الوقود، ما يهدد حياة عشرات المرضى.



