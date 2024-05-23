الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال القدس

وطن: شددت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، من إجراءاتها العسكرية شمال القدس المحتلة، وتسببت بأزمات مرورية خانقة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز جبع العسكري، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في كلا الاتجاهين، ثم بعدها سمحت بمرور عدد محدد من مركبات المواطنين بعد تفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما تسبب بأزمة خانقة.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط حاجز قلنديا العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال القدس المحتلة ما أعاق حركة المواطنين، واضطرهم للانتظار ساعات على الحاجز.