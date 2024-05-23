3 مستوطنات جديدة لكل اعتراف.. خطة سموتريتش للتصدي للاعتراف الدولي بفلسطين

وطن: قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش -أمس الأربعاء- إنه يجب اتخاذ 6 إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية لمواجهة سعيها لإقامة دولة أحادية الجانب ولحملتها القانونية ضد "إسرائيل".

ونسبت صحيفة جيروزاليم بوست في تقرير لها عن هذا الموضوع- إلى سموتريتش قوله "في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، قدم العديد منهم، بمن فيهم أنا، طلبا لا لبس فيه باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية بسبب تصرفاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل".

وأضاف أنه تم تكليف مستشار الأمن في حكومة الاحتلال تساحي هنغبي بوضع خطة عمل، لكنه لفت إلى أن أي شيء لم يتم حتى الآن.



وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات بعد وقت قصير من إعلان أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها الأحادي بالدولة الفلسطينية، وبعد يومين من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن نيته متابعة أوامر الاعتقال ضد كبار قادة حكومة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ودعا سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تفعيل خطة من 6 نقاط:

أولا، حجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ثانيا، تسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

ثالثا، المصادقة على بناء 3 مستوطنات جديدة كلما اعترفت دولة جديدة بفلسطين.

رابعا، أصر سموتريتش على أنه ينبغي لـ"إسرائيل" أيضًا إلغاء "اتفاقية النرويج" التي تمت الموافقة عليها في يناير/كانون الثاني، وبموجبها ستحتفظ النرويج برسوم ضريبية شهرية بقيمة 270 مليون شيكل مخصصة لغزة.

خامسا، إلغاء تصاريح سفر كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.

سادسا، تعزيز المستوطنات الموجودة أصلا.





المصدر : جيروزاليم بوست