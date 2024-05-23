الاحتلال يتكبد خسائر جديدة والمقاومة تستهدف قواته بجباليا ورفح

وطن: أعلن جيش الاحتلال-اليوم الخميس- إصابة المزيد من جنوده في معارك قطاع غزة، في حين استهدفت المقاومة قواته المتوغلة في جباليا ورفح بعمليات جديدة.

فقد قال جيش الاحتلال إن 4 جنود أصيبوا بجروح خطيرة في الساعات الـ24 الأخيرة في معارك غزة.

وأضاف أن 3573 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب بينهم 1774 خلال الهجوم البري على القطاع الذي بدأ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إذاعة الجيش أن جنديا من كتيبة نيتسح يهودا أصيب بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس مقتل 3 عسكريين بينهم ضابط برتبة رائد في المعارك الدائرة في بيت حانون.

وجاء الإعلان عن مقتل العسكريين الثلاثة بعد أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أنها نفذت عمليات بينها قنص 3 جنود في هذا المحور.

وقال الجيش اليوم إن لواء الشمال بدأ عملية جديدة في بيت حانون خلال الأيام الماضية بدعوى تدمير البنية التحتية للمقاومين الفلسطينيين بالمنطقة.



وفي ما يخص خسائر جيش الاحتلال أيضا، كشف موقع "واي نت" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت أن المستشفيات الإسرائيلية أبلغت عن زيادة كبيرة في عدد الجنود الجرحى الذين دخلوا إليها لتلقي العلاج في أعقاب العمليات المكثفة في رفح والمناطق الوسطى والشمالية من غزة.

وأظهرت بيانات جمعها الموقع ويديعوت أحرونوت أنه تم نقل ما يقرب من 100 جندي جوا من القطاع إلى المستشفيات الكبرى في إسرائيل.

وبحسب إحصاءات الجيش، أصيب 3573 جنديا منذ بداية الحرب منهم 554 إصاباتهم خطيرة، والباقون إصاباتهم خفيفة إلى متوسطة.

وأظهرت الأرقام أنه منذ بدء العمليات البرية في غزة، أصيب 1774 جنديا منهم 349 في حالة خطيرة، وبينت الأرقام التي جمعها موقع واي نت ويديعوت أحرونوت أن 714 جنديا أصيبوا في حوادث عملياتية.

وفي تطورات المعارك، أعلنت كتائب القسام اليوم أنها استهدفت 3 دبابات من طراز ميركافا 4 بقذائف الياسين 105 قرب عمارة حبوب وشارع المدارس في مخيم جباليا

وتخوض المقاومة معارك ضارية مع القوات المتوغلة في مخيم جباليا وكبدتها في الأيام الماضية قتلى وجرحى.

وفي جنوب قطاع غزة، استهدفت كتائب القسام قوات الاحتلال المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوبي مدينة رفح بقذائف هاون.

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بقذائف الهاون الحشود العسكرية والآليات المتوغلة جنوب شرقي رفح.

وأضافت السرايا أنها قصفت اليوم تمركزا لصيانة آليات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى برشقة صاروخية من نوع "107" وحققت إصابات مباشرة فيه.