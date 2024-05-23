هولندا: شكوى جنائية ضد قوائم المستوطنات "الإسرائيلية" على موقع "Booking"

وطن: ذكرت وكالة "رويترز" أنّ ممثلي الادعاء الهولنديين، يبحثون في شكوى جنائية ضد موقع "booking.com"، بسبب إدراجه العقارات المستأجرة في المستوطنات "الإسرائيلية" في فلسطين المحتلة.

وأوردت منظمة "سومو" الهولندية غير الربحية، إنها قدمت الشكوى إلى المدعي العام الهولندي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى جانب ثلاث منظمات أخرى لحقوق الإنسان، لكنها لم تعلن عنها من قبل.

واتهمت المنظمات في شكواها موقع "Booking.com"، "بالتربح من جرائم الحرب من خلال تسهيل استئجار بيوت العطلات على الأراضي المسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين".

وقالت "سومو"، إنّ بحثها أظهر أن منصة "booking"، عرضت ما يصل إلى 70 قائمة للعقارات في القدس والضفة الغربية المحتلة بين عامي 2021 و2023.

كذلك، جادلت بأن الإيرادات المكتسبة من تأجير تلك العقارات هي "عائدات أنشطة إجرامية"، وأنه من خلال حجز هذه العائدات في هولندا، تنتهك الشركة القواعد الهولندية لمكافحة غسيل الأموال.

وتعدّ معظم الدول، بما في ذلك هولندا، المستوطنات التي بنيت على الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، "غير قانونية".