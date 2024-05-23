المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: جميع المستشفيات في شمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة

وطن: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن جميع المستشفيات في شمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة، ولم يعد هناك أي مكان لنقل الجرحى أو المرضى إليه لتلقي العلاج، بما في ذلك توقف جميع برامج الرعاية الصحية المتعلقة بالأمهات والأطفال.

وأضاف المرصد أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى العودة في مخيم جباليا، واحتجزت الكوادر الطبية والمرضى والجرحى وشرعت بالتنكيل بهم، وذلك بعد عدة أيام من إحكام حصارٍ شاملٍ على المستشفى، مشيرًا إلى أن الاتصال انقطع بأفراد الطواقم الطبية والمرضى والجرحى الذين تبقوا داخل المستشفى وهناك خشية من تكرار جرائم القتل والإعدام.

ووثَّق المرصد شهادات عن استهدافات الاحتلال المستمرة لمباني مستشفى العودة الذي لا يزال يتواجد به 13 مريضًا ومصابًا وكادر طبي يتراوح عدده بين 120-150 شخصا.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن مستشفى كمال عدوان يتعرض لحصار وإطلاق نار وقصف متكرر من طائرات ومدفعية الاحتلال؛ مما تسبب بإخراجه عن العمل.