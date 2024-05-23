لجان المقاومة في فلسطين: الصمود الأسطوري للأهالي في جنين أفشل الاحتلال بتحقيق أهدافه

وطن: قال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، اليوم الخميس، إن هروب الاحتلال من جنين وفشله في تحقيق أهدافه، وسط الصمود الأسطوري الذي سجله أهالي جنين ومقاومتهم يؤكد أن الشعب الفلسطيني أصبح أكثر تصميمًا على تمسكه بنهج المقاومة.

وأضاف المكتب أن جرائم الاحتلال في جنين وتصاعدها في غزة تدل أن هذا الاحتلال يقوده مجموعة من القتلة والسفاحين.

ودعا المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين إلى التوحد؛ من أجل زواله ومحاسبة وملاحقة الدول والرؤساء المتورطين في دعم حرب الإبادة الجماعية وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان إدارته.

وناشد المكتب أبناء الشعب الفلسطيني والعالم للانتفاض ضد حرب الإبادة الجماعية في غزة، في سبيل دعم وإسناد الأهالي هناك.