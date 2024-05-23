مستشفيات الاحتلال تسجل زيادة كبيرة بعدد الجنود الجرحى

وطن: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المستشفيات أبلغت عن زيادة كبيرة في عدد الجنود الجرحى من جيش الاحتلال مع تكثيف العمليات بقطاع غزة.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال فإن حصيلة الجنود الجرحى وصلت إلى 3568 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وبلغت حصيلة الجنود الجرحى في جيش الاحتلال منذ بدء العمليات البرية 1776، أما بالنسبة للجنود الذين ما زالوا يخضعون لتلقي العلاج في المستشفيات فهم على النحو التالي: 27 بحالة خطيرة و171 بحالة متوسطة و59 بحالة طفيفة.

ووصلت حصيلة الجنود والضباط القتلى في جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 631 قتيلا.



