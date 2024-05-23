منظمة البيدر: مستوطنون ينصبون خيمة شرق دير ديوان

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الخميس، خيمة على أراضي المواطنين شرق قرية دير دبوان شرق رام الله.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في بيان صحفي، إن قرابة 15 مستوطنا اقتحموا ومعهم 200 رأس من الأغنام المنطقة الشرقية لقرية دير دبوان ،وقاموا بنصب خيمة في المنطقة الشرقية للقرية.

وأشار مليحات إلى أن هجمات المستوطنين مستمرة وتزداد يوما بعد يوم ضد التجمعات البدوية ،وقد بلغت في الثلث الأول من العام الحالي ما يقارب (800)انتهاك ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية.