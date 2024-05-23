الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الخميس، 18 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، نابلس، الخليل، وأريحا، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر من 8840، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

إلى جانب ذلك تعرضت محافظة جنين ومخيمها لعدوان شامل استمر يومين، طالت عمليات اعتقال للعشرات من المواطنين بينهم نساء، وأطفال، وجرحى، فيما لم يتسنّ لنا التأكّد من كافة أعداد المعتقلين حتّى اللحظة.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.