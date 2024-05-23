تقديرات "إسرائيلية" بإصدار محكمة العدل الدولية قرارًا بوقف الحرب على غزة

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أوامر بوقف الحرب غدً.

وقال مسؤول سياسي صباح اليوم الخميس إنه وفقًا، "لتقييم مهنة المحاماة، هناك احتمال كبير أن تبت المحكمة التي ستجتمع غدًا في طلب جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتعلن عن إصدار الأوامر والخوف: أن إسرائيل ستخضع مرة أخرى للفيتو الأمريكي".

وبحسب الصحيفة العبرية فإن هناك سيناريوهان محتملان، وهما، "أوامر بوقف العملية في رفح، أو أوامر بوقف الحرب في غزة بشكل عام".

وقالت الصحيفة، "في المرة الماضية قضت المحكمة بناء على طلب المدعي أوامر بزيادة المساعدات الإنسانية، لكن هذه المرة تقدر إسرائيل أنها لن تكتفي بذلك ومواجهة المحكمة لوقف الحرب في غزة"