"نداء فلسطين": اعتراف ٣ دول أوروبية بالدولة الفلسطينية انتصار سياسي للحق الفلسطيني

وطن:اعلن اطراف ومكونات " نداء فلسطين، نداء الوحدة والمقاومة والصمود " عن تقديرهم العالي لموقف كل من اسبانيا وايرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة، كاملة العضوية وطرفا من اطراف المجتمع الدولي قدم وما زال يقدم التضحيات من اجل تحقيق حريته واستقلاله ومن اجل عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وفق القرار الأممي رقم ١٩٤للعام ١٩٤٨.

وطالب نداء فلسطين في بيان صحفي، أصدره اليوم الخميس، بقية الدول في العالم، المتحررة من الضغوط الامريكية و الدول التي صوتت لصالح الاقرار بحق الفلسطينيين باقامة دولتهم المستقلة على ارض فلسطين ان تحذو حذو الدول الثلاث.

وقال نداء فلسطين في بيانه: اننا اذ نقدر الموقف السياسي المنحاز الى الحق بتقرير المصير للشعب الفلسطيني ؛ فاننا ندين الموقف الامريكي المنحاز للموقف الاسرائيلي، والذي يرهن موقف الاقرار بالحق الفلسطيني باقامة دولتهم بنتائج المفاوضات مع المحتل الصهيوني الذي يؤكد في كل يوم عداءه المطلق للحق الفلسطيني بالاستقلال واقامة الدولة المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ويمارس حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لم يشهد لها التاريخ الانساني مثيلا في وحشيتها وفاشيتها، وكذلك تصعد قوات الاحتلال ومستوطنيه من الة القتل والدمار والاعتقال والتعذيب في الضفة الغربية غير آبهة بكل اسس ومحددات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولم تمتثل حكومته العنصرية للاجراءات التى اقرتها محكمة العدل الدولية بناء على دعوى جمهورية جنوب افريقيا. في هذا السياق وعلى ايقاع المقاومة الفلسطينية والصمود الشعبي والتضامن الدولي العالمي، جاء هذا التحول في الاعتراف بدولة فلسطين.

