مسؤول "إسرائيلي" يهدد النرويج وإسبانيا وإيرلندا بعد اعترافها بدولة فلسطين

وطن: صرح سفير حكومة الاحتلال في ألمانيا رون بروسور بأن حكومة الاحتلال "لن تنسى ولن تغفر" للدول التي اعترفت بدولة فلسطين بعد هجوم حماس على "مستوطنات حكومة الاحتلال".

وقال بوسور في تصريح لموقع Table.Briefings إن تلك الدول "تساعد الإرهابيين".

وأضاف: "أثناء المجزرة المقبلة ستكون على أيديهم دماء الأبرياء. ونحن لن ننسى ولن نغفر ذلك لتلك الدول".

وجاء ذلك بعد أن أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو الجاري.

واستنكرت حكومة الاحتلال قرار الدول الثلاث، واستدعت سفراء تلك الدول لتسليمهم مذكرات الاحتجاج، كما استدعت سفراء حكومة الاحتلال من الدول الثلاث للتشاور.