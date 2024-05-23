مستوطنون يحرقون 15 دونما في سبسطية شمال غرب نابلس

وطن: أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، محاصيل قمح في أراضي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عددا من مستوطني مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي القرية، أحرقوا 15 دونما من محصول القمح في سهل البلدة، تعود للمواطن أحمد توفيق مخالفة.

وأوضح عازم، أن المواطن مخالفة تفاجأ صباح اليوم بحرق المستوطنين لكامل المحصول، مشيرا إلى أن المستوطنين أحرقوا عشرات الدونمات وغرف وأكشاك زراعية خلال الشهر الجاري على طول الطريق الممتد من بلدة سبسطية، حتى مفرق بزاريا شمال غرب نابلس.



