جيش الاحتلال ينسحب من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان خلّف 12 شهيدا

رام الله - وطن: انسحب جيش الاحتلال، فجر الخميس، من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت على مدار يومين.

وقال شهود عيان إن قوات من جيش الاحتلال انسحبت من مخيم جنين. وأشاروا إلى أن مئات الأهالي بدأوا بالعودة إلى المخيم وتفقد منازلهم وممتلكاتهم.

واعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب مصطفى ابراهيم موسى جبارين (30 عاما) من مخيم جنين، متأثرا بجروحه، التي اصيب بها مساء امس في جنين للترتفع حصيلة الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوان الاحتلال صباح الثلاثاء الماضي إلى ١٢ شهيدا، بينهم أربعة أطفال ومعلم وطبيب.

واستهدفت قوات الاحتلال قبل انسحابها بالرصاص، طواقم الصحفيين العاملة في مدينة جنين.

واكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الصحفيين العاملين في مدينة جنين، التي تقتحمها قوات الاحتلال منذ صباح الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال حاصرت الفندق الذي تقيم فيه الطواقم الصحفية وسط المدينة، ودفعت بتعزيزات كبيرة صوب الفندق.

ولفتت المصادر إلى إصابة أحد العاملين بالفندق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبه.